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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Итальянский журналист Брага: «Если Месси не выиграет чемпионат мира, это не будет позор, но разница большая» эксклюзив

18 Декабря 2022 • 15:01 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре и ожиданиями от финала Аргентина – Франция.

- Я видел очень разные мнения об этом турнире. На групповом этапе много обсуждали сюрпризы. В 1/8 финала борьба была только в матчах Япония – Хорватия и Марокко – Испания, и стало модно говорить о том, зачем такие матчи, как Бразилия – Южная Корея, что их будет больше, когда на чемпионате мира станет 48 команд. Потом во время четвертьфиналов опять стали рассказывать про сюрпризы, а в полуфиналах снова всё оказалось скучно. Так быстро давать комментарии об изменении тенденций некорректно.

Насчёт финала – как считают букмекеры, шансы 50 на 50. Очень сложно сделать какой-либо прогноз. Я не знаю, решающий ли это матч в карьере Месси, но понедельник может быть другой, если у него на руках будет Кубок мира. Это не значит, что будет позор, если Месси не выиграет чемпионат мира, но разница, конечно, большая.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Чемпионат Мира Чм-2022 Микаэль Брага
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