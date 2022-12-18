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Манчини: «Я потерял друга, с которым мы были 30 лет»

18 Декабря 2022 • 09:53 Комментировать

Смерть Синиши Михайловича стала ударом для его верного товарища по «Сампдории» и «Лацио», а ныне тренера итальянской сборной - Роберто Манчини. Он трогательно попрощался со скончавшимся от лейкемии в возрасте 53 лет Михайловичем.

- Это черный день, которого я очень боялся, потому что потерял друга, с которым мы работали и жили в дружбе тридцать лет. Несправедливо, что болезнь забирает такого человека в 53 года. Он до последнего боролся, как лев, за жизнь. Синиша, ты всегда останешься рядом со мной, как это было в Генуе, в Риме и в Милане, - цитирует слова Роберто Манчини ITASportPress. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Синиша Михайлович Роберто Манчини
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