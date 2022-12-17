Ливакович: «Очень надеюсь, что мы сделали хорватский народ счастливым»

Один из самых ярких голкиперов мундиаля в Катаре Доминик Ливакович поделился впечатлениями от победы над сборной Марокко. Накануне «шашечные» обыграли африканскую команду-сенсацию в очной встрече за третье место – 2:1.

«Чувствую себя прекрасно. Мы завершили этот турнир победой и привезли домой медали второй турнир подряд. Очень надеюсь, что мы сделали хорватский народ счастливым», - цитирует Ликаковича Index.

Бронзовые медали хорваты на мундиалях уже завоёвывали. Это случилось 24 года назад в 1998 году. А в 2018 году балканская команда взяла серебряные медали мирового первенства, уступив французам в финале в «Лужниках» - это стало лучшим достижением хорватов в истории турнира.