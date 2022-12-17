Флик рассказал о смене поколений в сборной Германии

Рулевой сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался на тему омоложения состава команды после провального чемпионата мира.

Сборная Германии не смогла выйти из группы на втором чемпионате мира кряду, что воспринимается в стране как катастрофа. Многие считают, что Флику следует сделать ставку на молодых игроков перед домашним для Германии чемпионатом Европы – 2024.

«Иногда установить возрастные ограничения в сборной может быть затруднительно – мы помним пример Кьеллини и Бонуччи, чья отличная игра помогла сборной Италии выиграть чемпионат Европы. Всё должен решать уровень футболиста, а не его возраст, но, конечно, свежая кровь будет полезна для команды. У нас есть молодые таланты, и мы должны внимательно следить за ними, потому что они – наше будущее», – цитирует Sky Флика.