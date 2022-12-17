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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Флик ответил на вопрос о будущем Нойера и Мюллера в сборной Германии

17 Декабря 2022 • 20:09 Комментировать

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о положении Мануэля Нойера и Томаса Мюллера в национальной команде.

После неудачи Германии на чемпионате мира – 2022 распространение получило мнение о необходимости перемен в местном футболе и сборной страны. По слухам, некоторые возрастные игроки немецкой национальной команды планируют завершить выступления в команде Флика, но сам специалист пока не подтверждает эту информацию: «В ближайшие дни я планирую лично поговорить с каждым игроком, включая Томаса Мюллера. Мы уже общались о будущем, но не в деталях. Что касается Нойера, сейчас он травмирован, и главное для него – вернуться на прежний уровень после восстановления. Надеюсь, ему это удастся», – цитирует Sky Флика.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Мануэль Нойер Томас Мюллер Ханс-Дитер Флик
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