Романо: «ПСЖ» в ближайшие недели предложит Месси новый контракт»

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что французский «ПСЖ» в ближайшие недели предложит своему полузащитнику Лионелю Месси новый контракт. Напомним, действующее соглашение аргентинца с парижским клубом истекает в конце сезона.

По сведениям источника, руководство клуба хочет, чтобы Месси остался в Париже хотя бы ещё на один год. Лионель собирается принять решение о своём будущем в 2023 году. К футболисту ранее обращался «Интер» Майами, но между сторонами ещё ничего не согласовано.

Напомним, завтра Месси в качестве капитана выведет сборную Аргентины на финал чемпионата мира против Франции.