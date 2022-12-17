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Романо: «ПСЖ» в ближайшие недели предложит Месси новый контракт»

17 Декабря 2022 • 18:32 Комментировать

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что французский «ПСЖ» в ближайшие недели предложит своему полузащитнику Лионелю Месси новый контракт. Напомним, действующее соглашение аргентинца с парижским клубом истекает в конце сезона.

По сведениям источника, руководство клуба хочет, чтобы Месси остался в Париже хотя бы ещё на один год. Лионель собирается принять решение о своём будущем в 2023 году. К футболисту ранее обращался «Интер» Майами, но между сторонами ещё ничего не согласовано.

Напомним, завтра Месси в качестве капитана выведет сборную Аргентины на финал чемпионата мира против Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Фабрицио Романо
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