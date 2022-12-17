Кучаев считает, что сборная России могла бы пройти дальше 1/8 финала на ЧМ-2022

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос, как бы сборная России выступила на чемпионате мира в Катаре.

«Я думаю, пройти дальше 1/8 финала было бы по силам. В плей-офф вышло много сборных, в которых никто не верил, со многими сборными можно было играть», — приводит слова Кучаева Metaratings.

Футболист заявил, что не считает стадию 1/8 финала максимальным успехом, ведь всегда хочется добиться чего-то большего, наверное, это правильная психология.

Напомним, сборная России не принимает участие в чемпионате мира 2022 года из-за запрета со стороны ФИФА. Отметим, что наша национальная команда пропустит отборочный раунд чемпионата Европы – 2024.