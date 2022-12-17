Колыванов назвал победителя ЧМ-2022

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался в преддверии финала чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Очень сложно предсказать итоговый результат… И все-таки отдам небольшое предпочтение южноамериканцам. Мбаппе уже был чемпионом мира. Теперь пусть уступит это звание более зрелому Месси (смеется)», — приводит слова Колыванова «Плеймейкер».

По мнению специалиста, аргентинцы одержат победу с разницей в один гол. Хочется увидеть победный мяч Месси, он заслужит этот трофей, добавил тренер.

Финал мундиаля Аргентина – Франция пройдет завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.