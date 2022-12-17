Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями о матча за третье место на чемпионате мира в Катаре между сборными Хорватии и Марокко, а также прокомментировал выступление на турнире сборной Бразилии.

- Я буду болеть за Хорватию. Мне кажется, марокканцы и так уже далеко прошли – даже четвёртое место будет большим успехом африканского футбола. А для хорватов это возможность отблагодарить в большей степени Модрича за то, что он в свои 37 лет он остаётся мастером-профессионалом, лидером команды, ведёт её за собой. Для сборной Хорватии бронзовые медали чемпионата мира сразу после серебряных станут подтверждением качественной работы команды в целом и тренерского штаба в частности.

Сборную Марокко никто не ожидал увидеть в полуфинале, это стало своеобразным сюрпризом. Она дошла до столь высокой стадии за счёт организации игры, работы тренера, дисциплины, выполнения установки, плюс, я так думаю, за счёт желания самих игроков. Всё это сложилось воедино и позволило марокканцам добиться такого результата. Причём нельзя сказать, что им где-то повезло, хотя они проходили достаточно сильных соперников.

Вылет Бразилии в полуфинале? Не скажу, что это провал, – скорее это неприятная неожиданность. На групповой стадии бразильцы, как и французы, показывали симпатичный атакующий футбол. В полуфинале ожидалась пара Аргентина – Бразилия, и очень досадно для бразильцев, что они туда не попали. Бразильцы были достойны дойти до финала и одержать там победу, у них тоже очень хороший подбор мастеровитых игроков. Но не сложилось. Кто-то должен был, как говорится, покинуть турнир на определённой стадии.