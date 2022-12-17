Юранович интересен «Атлетико» и «Барселоне»

Хорватский полузащитник шотландского «Селтика» и национальной сборной Хорватии Йосип Юранович продолжает привлекать внимание испанских грандов.

Так, по сообщениям Estadio Deportivo, главными претендентами на трансфер талантливого 27-летнего футболиста остаются каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико».

СМИ связывают повышенный интерес к игроку шотландского клуба с удачным выступлением хорвата на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Сборной Хорватии на мировом первенстве сегодня предстоит сыграть матч за третье место против сборной Марокко. Начало поединка – в 18:00.