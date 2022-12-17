Колосков выбрал лучшего в паре Месси – Роналду

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о соперничестве аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду за звание лучшего игрока современности.

«Спор Месси или Роналду для меня давно закрыт, но споры будут постоянно. Для меня изначально Месси был выше Роналду», - приводит слова Колоскова издание Metartings.ru.

Напомним, что Лионель вместе со сборной Аргентины вышел в финал чемпионата мира – 2022, где его команде будет противостоять Франция. В свою очередь Португалия завершила путь на мундиале в четвертьфинале, уступив Марокко со счетом 0:1.