Саутгейт может остаться главным тренером сборной Англии

Гарет Саутгейт может сохранить пост главного тренера сборной Англии. Об этом информируют журналисты The Telegraph.

Согласно данным источника, федерация футбола страны рассчитывает сохранить специалиста, поскольку не может найти ему оптимальную замену. Сам наставник не против продолжить работу в национальной команде. Окончательное решение стороны примут в начале следующего года.

Напомним, что на чемпионате мира – 2022 сборная Англии дошла до четвертьфинальной стадии, где потерпела поражение от команды Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.