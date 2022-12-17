Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Саутгейт может остаться главным тренером сборной Англии

17 Декабря 2022 • 03:26 Комментировать

Гарет Саутгейт может сохранить пост главного тренера сборной Англии. Об этом информируют журналисты The Telegraph.

Согласно данным источника, федерация футбола страны рассчитывает сохранить специалиста, поскольку не может найти ему оптимальную замену. Сам наставник не против продолжить работу в национальной команде. Окончательное решение стороны примут в начале следующего года.

Напомним, что на чемпионате мира – 2022 сборная Англии дошла до четвертьфинальной стадии, где потерпела поражение от команды Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.12.22 в 18:00
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
2.45 3.35 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Декабря
03:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков выбрал лучшего в паре Месси – Роналду
03:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саутгейт может остаться главным тренером сборной Англии
01:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карамбё высказался о финале чемпионата мира Аргентина - Франция
01:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В сборной Хорватии рассказали о травмах перед игрой с Марокко
01:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шевченко оценил игру Кейна на ЧМ-2022
01:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Корнеев не видит Месси в роли тренера
00:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шевченко: «Месси заслуживает победы на чемпионате мира»
00:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дзанетти: «Месси стал лидером не только в плане таланта, но и по характеру»
00:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Александр Мостовой: «Шансы Аргентины зависят от гения Месси»
16 Декабря
23:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глеб: «Буду болеть за Францию»
22:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Челси» хочет перехватить трансферную цель «Арсенала»
22:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Джоркаефф сравнил Месси и Мбаппе 2
22:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зеедорф надеется на триумф Месси
22:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Капелло: «Ждал большего от Бразилии на чемпионате мира»
21:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Валуев: «В финале буду болеть за сборную Аргентины» 1
Все новости
Рекомендуем