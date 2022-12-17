Шевченко оценил игру Кейна на ЧМ-2022

Бывший форвард сборной Украины и «Милана» Андрей Шевченко высказался об игре центрального нападающего сборной Англии Гарри Кейна на ЧМ в Катаре.

«Кейн – один из лучших нападающий в истории английской сборной. Он вернется еще сильнее. Думаю, Гарри провел хороший турнир. Он был лидером, забил первый пенальти в матче с Францией и еще раз взял на себя ответственность. Кейн должен продолжать верить в себя. Все еще придет», - передает слова украинца Sky Sports.

Напомним, что Англия проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ-2022 со счетом 1:2. В самом конце матча британцы могли отыграться, но Кейн не забил пенальти.