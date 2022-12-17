Дзанетти: «Месси стал лидером не только в плане таланта, но и по характеру»

Бывший футболист аргентинской сборной Хавьер Дзанетти поделился своими ожиданиями от предстоящего матча финала чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Франции и Аргентины. Он возлагает большие надежды на Лионеля Месси, видя в нем истинного лидера команды - и не только в смысле таланта, но и характера.

- Самый важный матч впереди. Аргентинский народ мечтает о победе. Месси очень сконцентрирован, он все больше похож на лидера не только в силу своих игровых качеств, но и характера. Сборная Аргентины очень солидна и организованна, она доказывает это уже много матчей, - цитирует слова Дзанетти La Gazzetta Dello Sport.