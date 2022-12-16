«Челси» хочет перехватить трансферную цель «Арсенала»

Полузащитник сборной Бельгии и «Лестера» Юри Тилеманс попал в сферу интересов еще одного европейского топ-клуба. Как сообщает Express, в борьбу за 25-летнего футболиста вступил лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы купить его в январе или подписать в статусе свободного агента летом 2023 года.

Ранее в прессе сообщалось, что главным претендентом на Тилеманса является другой представитель Английской премьер-лиги – «Арсенал». Еще интерес к бельгийцу проявляла каталонская «Барселона».

Трансферный ценник Юри – 40 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек сыграл 17 матчей за «Лестер», в которых отметился тремя голами и ассистом.