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«Челси» хочет перехватить трансферную цель «Арсенала»

16 Декабря 2022 • 22:49 Комментировать

Полузащитник сборной Бельгии и «Лестера» Юри Тилеманс попал в сферу интересов еще одного европейского топ-клуба. Как сообщает Express, в борьбу за 25-летнего футболиста вступил лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы купить его в январе или подписать в статусе свободного агента летом 2023 года.

Ранее в прессе сообщалось, что главным претендентом на Тилеманса является другой представитель Английской премьер-лиги – «Арсенал». Еще интерес к бельгийцу проявляла каталонская «Барселона».

Трансферный ценник Юри – 40 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек сыграл 17 матчей за «Лестер», в которых отметился тремя голами и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Юри Тилеманс Трансферы футбола - зима 2023
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