Капелло: «Ждал большего от Бразилии на чемпионате мира»

Бывший наставник сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло поделился мнением о выступлении бразильцев на чемпионате мира – 2022. Южноамериканская сборная вылетела с мундиаля на стадии ¼ финала, проиграв в серии пенальти Хорватии.

«Я ждал большего от Бразилии в Катаре. На чемпионат мира они привезли прекрасную команду, однако этого было недостаточно для того, чтобы одержать победу», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

В финале чемпионата мира – 2022 встретятся сборные Аргентины и Франции. Данное противостояние состоится в воскресенье, 18 декабря, начало – 18:00 по московскому времени.