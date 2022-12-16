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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Капелло: «Ждал большего от Бразилии на чемпионате мира»

16 Декабря 2022 • 22:30 Комментировать

Бывший наставник сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло поделился мнением о выступлении бразильцев на чемпионате мира – 2022. Южноамериканская сборная вылетела с мундиаля на стадии ¼ финала, проиграв в серии пенальти Хорватии.

«Я ждал большего от Бразилии в Катаре. На чемпионат мира они привезли прекрасную команду, однако этого было недостаточно для того, чтобы одержать победу», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

В финале чемпионата мира – 2022 встретятся сборные Аргентины и Франции. Данное противостояние состоится в воскресенье, 18 декабря, начало – 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Сборная Бразилии
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