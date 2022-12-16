Тонали: «Италия могла бы успешно выступить на ЧМ-2022»

Хавбек «Милана» Сандро Тонали считает, что национальная сборная Италии могла бы успешно выступить на чемпионате мира – 2022, который проходит в Катаре.

«Неприятно находиться вне такого турнира. Мы ведь могли выйти на чемпионат мира. Думаю, Италия имела бы шансы успешно выступить там. Однако в период квалификации команда не смогла проявить свои лучшие качества», - передает слова 22-летнего полузащитника инсайдер Джанлука ди Марцио.

Напомним, что Италия не смогла преодолеть отборочный турнир, потерпев сенсационное поражение от сборной Северной Македонии со счетом 0:1.