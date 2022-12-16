Почеттино: «Сейчас мы видим настоящего Месси»

Экс-наставник лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о характере нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси.

«У Лионеля очень сильный характер, кто-то считает его тихим парнем, но это не совсем так. Месси не так много говорит, он разговаривает только в нужные моменты. Сейчас мы стали больше его видеть из-за камер и технологий. Мы видим настоящего Лео. Он всегда был таким», - передает слова специалиста The Athletic.

Финальный матч чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало поединка – в 18:00 по московскому времени.