Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Рома» не хочет делить Моуринью со сборной Португалии

16 Декабря 2022 • 16:27 Комментировать

Руководство «Ромы» не хочет делить своего главного тренера Жозе Моуринью со сборной Португалии. Напомним, что ранее наставнику предложили сменить на посту наставника национальной команды Фернанду Сантуша.

Более того, руководство сборной Португалии было не против, чтобы Моуринью в то же время продолжал работать в «Роме». Тем не менее, если верить La Gazzetta dello Sport, «джаллоросси» категорически против такого сценария.

Моуринью связан с «Ромой» контрактом, который истекает лишь летом 2024 года. Сборной Португалии придётся найти другого тренера. Среди вариантов ранее числился бывший наставник «Монако» Леонарду Жардим.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сборная Португалии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.12.22 в 18:00
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
2.45 3.35 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Декабря
16:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Червиченко: «Марокканцы выиграют матч за бронзу»
16:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кафанов высказался о призе «Золотая перчатка» ЧМ-2022
16:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили высказался по поводу матчей за третье место на чемпионатах мира
16:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ковачич: «Мы истощены, но нам это нравится»
16:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Альтов: «Месси — это Микеланджело мяча» 3
16:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Рома» не хочет делить Моуринью со сборной Португалии
16:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Альтов – о ЧМ-2022: «Нет такого боления, как за наших, если бы они там были»
16:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Альтов – о ЧМ-2022: «Это как для меломана послушать в филармонии выдающегося исполнителя»
16:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Аякс» может вернуться за Зиешем, но игрока также хочет клуб из АПЛ
16:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Реграги: «Когда есть судейские ошибки, хорошо бы сообщать о них» 1
16:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Самедов: «Вполне Марокко может забрать третье место у Хорватии»
15:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чалоба: «Надеюсь, по возвращению в «Челси» Зиеш продолжит показывать ту же форму, что и на мундиале»
15:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Реграги – об игре со сборной Хорватии: «В этот матч трудно празднично играть»
15:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Трушечкин сравнил работу в финале ЧМ и на матче Второй лиги
15:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Варан и Конате рискуют пропустить финал чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем