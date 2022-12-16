«Рома» не хочет делить Моуринью со сборной Португалии

Руководство «Ромы» не хочет делить своего главного тренера Жозе Моуринью со сборной Португалии. Напомним, что ранее наставнику предложили сменить на посту наставника национальной команды Фернанду Сантуша.

Более того, руководство сборной Португалии было не против, чтобы Моуринью в то же время продолжал работать в «Роме». Тем не менее, если верить La Gazzetta dello Sport, «джаллоросси» категорически против такого сценария.

Моуринью связан с «Ромой» контрактом, который истекает лишь летом 2024 года. Сборной Португалии придётся найти другого тренера. Среди вариантов ранее числился бывший наставник «Монако» Леонарду Жардим.