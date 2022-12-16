Модрич – о матче с «Марокко»: «Это будет моя последняя игра на чемпионатах мира»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич признался, что матч за бронзовые медали мундиаля будет для него последним на чемпионатах мира. Напомним, завтра подопечные Златко Далича сразится за третье место с Марокко.

«Это будет моя последняя игра на чемпионатах мира, поэтому я собираюсь играть всем сердцем и оставить на поле все силы», – цитирует Модрича хорватское издание Sportske Novosti.

Модричу в данный момент 37 лет. По слухам, Лука не собирается заканчивать международную карьеру. Полузащитник хочет помочь команде выиграть чемпионат Европы, который состоится летом 2024 года в Германии.