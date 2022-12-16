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Коман подцепил вирус перед финалом чемпионата мира

16 Декабря 2022 • 12:11 Комментировать

Полузащитник сборной Франции Кингсли Коман подцепил вирус перед финалом чемпионата мира с Аргентиной. «Синие» на своей официальной странице в социальных сетях сообщили, что вингер мюнхенской «Баварии» не принял участие во вчерашней тренировке и остался в отеле в качестве меры предосторожности.

Тем не менее, ожидается, что Коман успеет восстановиться к финалу против Аргентины, который состоится послезавтра. Напомним, на этом чемпионате мира Кингсли провёл 5 матчей, где не отметился ни одним результативным действием.

Ранее отсутствующие в полуфинале Адриен Рабио и Дайо Упамекано тоже должны сыграть в финале.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Франции Кингсли Коман
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