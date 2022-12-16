Полузащитник сборной Франции Кингсли Коман подцепил вирус перед финалом чемпионата мира с Аргентиной. «Синие» на своей официальной странице в социальных сетях сообщили, что вингер мюнхенской «Баварии» не принял участие во вчерашней тренировке и остался в отеле в качестве меры предосторожности.

Тем не менее, ожидается, что Коман успеет восстановиться к финалу против Аргентины, который состоится послезавтра. Напомним, на этом чемпионате мира Кингсли провёл 5 матчей, где не отметился ни одним результативным действием.

Ранее отсутствующие в полуфинале Адриен Рабио и Дайо Упамекано тоже должны сыграть в финале.