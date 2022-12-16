Билялетдинов: «У Хорватии будут проблемы в матче с Марокко»

Известный в прошлом российский футболист Динияр Билялетдинов поделился мнением о поединке между сборными Марокко и Хорватии за бронзовые медали чемпионата мира - 2022.

«Если до матча с Францией можно было сказать, что Марокко - оборонительная команда, то сейчас, оказывается, они и атаковать умеют. Мягко говоря, у Хорватии будут проблемы», - передает слова Билялетдинова издание «Чемпионат».

Стоит отметить, что сборная Марокко – первая в истории африканская сборная, сумевшая дойти до этой стадии турнира.

Матч за третье место состоится в субботу, 17 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.