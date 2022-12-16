Агбонлахор: «Роналду ещё способен что-то дать футболу»

Бывший нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о португальце Криштиану Роналду.

«Я не думаю, что последние события сильно отразились на репутации Криштиану. Болельщики будут разочарованы тем, как у него сложилось в сборной и «МЮ», однако все это не бросит серьезную тень на его заслуги. Думаю, он еще способен что-то дать футболу. Роналду – один из величайших игроков в истории», - передает слова Габриэля Talksport.

Напомним, что в конце ноября Роналду со скандалом ушел из «Манчестер Юнайтед». На ЧМ-2022 он провел за Португалию пять матчей и забил один гол.