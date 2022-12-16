В Португалии попрощались с Сантушем

Пресс-служба федерации футбола Португалии попрощалась с Фернанду Сантушем, покинувшим пост главного тренера национальной команды.

«После выступления на чемпионате мира было принято решение, что пора начать новый цикл. Федерация благодарит Сантуша и его помощников за работу в течение восьми лет. Эта благодарность также от имени всего населения страны», - говорится в публикации федерации футбола.

На мундиале в Катаре сборная Португалии дошла до ¼ финала, где потерпела сенсационное поражение от команды Марокко со счетом 0:1.

Под руководством Сантуша пиренейцы выиграли Евро-2016 и Лигу наций.