Дзенга: «Месси более остр и решителен, чем в «ПСЖ»

Бывший голкипер миланского «Интера» и сборной Италии Вальтер Дзенга внимательно следит за событиями катарского чемпионата мира. Как и многие итальянцы в отсутствие сборной Италии побаливает за Аргентину - он прокомментировал выступления команды, которая вышла в финал Мундиаля и сразится там с действующим обладателем трофея - французской сборной.

- В таком короткоформатном турнире Месси показывает себя как более решительный, более острый игрок, чем в «ПСЖ». Надо отдать должное и тренеру, который после первой игры решился убрать с поля Лаутаро, Папу и ди Марию, доверившись молодым игрокам, которые изменили игру команды, - цитирует слова Дзенги fcinter1908.it.