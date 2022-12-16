Мальдини оценил выступление игроков «Милана» на чемпионате мира

Рафаэл Леау, Тео Эрнандес и Оливье Жиру - трое представителей итальянского «Милана», принявших участие в чемпионате мира, причем двое из них добрались до финала и еще могут стать чемпионами мира. Выступления своих подопечных оценил Паоло Мальдини - технический директор итальянского чемпиона.

- Рафаэл сделал свое дело, он забил два гола, это неплохо. Сыграл он не очень много, но, думаю, получил нужный ему опыт. Что касается Тео и Оливье, то они были протагонистами с самого начала. Я горжусь, что эти парни выбрались в финал чемпионата мира, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.