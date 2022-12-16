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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мальдини: «Во время чемпионата мира я не общаюсь с игроками «Милана»

16 Декабря 2022 • 04:27 Комментировать

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини дал понять, что во время чемпионата мира он не общается с игроками клуба, задействованными в турнире. Исключение - Рафаэль Леау, с которым идут напряженные переговоры по поводу продления контракта. Впрочем, показать себя в полной мере на чемпионате Леау не сумел, хотя и забил два гола.

- Я не общаюсь с игроками, разве что с Леау чуть поговорил. Я не могу знать, в каких они там условиях, какая у них программа, да и вообще, это большой турнир, особый для любого профессионального игрока. Пусть они наслаждаются им, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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