​«Кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду» - сестра игрока

Катя Авейру, сестра нападающего Криштиану Роналду, регулярно поддерживает своего звёздного брата посредством публикаций в социальных сетях.

«Чемпионат мира мы проиграли, когда кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду… В сборной нет клубов, сборная – это страна. Португалия не усвоила этот урок», - написала Катя.

Стоит сказать, что в игре против Швейцарии Португалия обеспечила результат ещё до выхода Криштиану Роналду на замену.

Напомним, что сборная Португалии проиграла Марокко со счётом 0:1 на стадии четвертьфинала чемпионата мира – 2022. После вылета с мундиаля 37-летний Криштиану Роналду прослезился, ведь он вряд ли снова выступит на этом турнире.