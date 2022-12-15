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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​«Кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду» - сестра игрока

15 Декабря 2022 • 21:45 Комментировать (2)

Катя Авейру, сестра нападающего Криштиану Роналду, регулярно поддерживает своего звёздного брата посредством публикаций в социальных сетях.

«Чемпионат мира мы проиграли, когда кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду… В сборной нет клубов, сборная – это страна. Португалия не усвоила этот урок», - написала Катя.

Стоит сказать, что в игре против Швейцарии Португалия обеспечила результат ещё до выхода Криштиану Роналду на замену.

Напомним, что сборная Португалии проиграла Марокко со счётом 0:1 на стадии четвертьфинала чемпионата мира – 2022. После вылета с мундиаля 37-летний Криштиану Роналду прослезился, ведь он вряд ли снова выступит на этом турнире.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Катя Авейру
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Комментарии (2)
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ингерман
15 Декабря 2022 в 22:30
ай усе прально.. )))
Манчестерский Иппатий
15 Декабря 2022 в 22:10
Крысы - это те, кто бегут из команды посередине сезона.
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