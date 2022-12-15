Неймар всё не может отойти от шока вылета с ЧМ - может взять паузу

Сборная Бразилии считалась большим фаворитом чемпионата мира, однако она проиграла в серии пенальти хорватам, чем шокировала Неймара. Уже переживший подобный жесткий удар в 2014 году Неймар и сейчас тяжело справляется с разочарованием, сообщает L'Equipe. Теперь, как сообщает источник, Неймар может даже задуматься о паузе в своих выступлениях за сборную Бразилии.

- Сейчас преждевременно о чем-то говорить, но я не могу гарантировать, что буду на чемпионате мира в 2026 году - заявил по горячим следам Неймар.

До полного ухода из сборной время вряд ли дойдет, но французские журналисты уверены в том, что Неймар пропустит несколько месяцев в сборной.