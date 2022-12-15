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​Журналист Морган: «Роналду лучший в истории, Марадона – второй, Месси – третий или четвёртый»

15 Декабря 2022 • 18:38 Комментировать (1)

Известный журналист Пирс Морган, который находится в хороших отношениях с Криштиану Роналду, составил свой рейтинг лучших футболистов в истории.

«Думаю, что Криштиану Роналду лучший в истории. Марадона – второй, Месси – третий (возможно даже четвёртый после Роналдо)», - написал Морган в социальных сетях.

Напомним, что недавно Криштиану Роналду дал Пирсу Моргану интервью, которое вызвало широкий резонанс. Журналист позже говорил, что интервью было записано по просьбе самого футболиста. 

В настоящий момент Криштиану Роналду не имеет клуба. В ноябре звёздный форвард расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Диего Марадона Криштиану Роналду Лионель Месси Пирс Морган
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Комментарии (1)
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ОдмЫн
15 Декабря 2022 в 18:40
карликовый аутист вообще позор в футболе, она даже последним быть не заслуживает. Дно распиаренное , просто ничтожество рекламированное !!!
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