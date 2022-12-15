Колосков: Если Зуев хочет, то пусть играет за Казахстан, мы ничего не потеряем

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможной смене гражданства полузащитником «Химок» Александром Зуевым. Ранее сообщалось, что 26-летний игрок может оформить казахстанское гражданство.

«Не думаю, что это стоит обсуждать. Массовых таких вещей точно не будет. Кто такой Зуев, кому он нужен в Казахстане? Уверен, там и своих ребят хватает», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт». Функционер считает, что футболист имеет право на свой выбор, мы от этого ничего не потеряем.

Ранее глава департамента пресс-службы Казахстанской федерации футбола Гульмира Шутанова сообщила, что Зуев не обращался по смене гражданства.