​Сборная Бразилии готова подождать Анчелотти до лета

После вылета с чемпионата мира Тите покинул должность главного тренера сборной Бразилии. Теперь местная конфедерация футбола ищет нового рулевого для национальной команды. Им может стать известный итальянский специалист Карло Анчелотти.

Как сообщает TNT Sports, Конфедерация бразильского футбола готова подождать Карло Анчелотти до лета. Понятно, что итальянец завершит сезон 2022/2023 в «Реале», прежде чем принимать решение по своему будущему.

Напомним, что на чемпионате мира - 2022 сборная Бразилии вылетела в четвертьфинале, проиграв сборной Хорватии в серии пенальти.