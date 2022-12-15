Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Сборная Бразилии готова подождать Анчелотти до лета

15 Декабря 2022 • 17:47 Комментировать

После вылета с чемпионата мира Тите покинул должность главного тренера сборной Бразилии. Теперь местная конфедерация футбола ищет нового рулевого для национальной команды. Им может стать известный итальянский специалист Карло Анчелотти.

Как сообщает TNT Sports, Конфедерация бразильского футбола готова подождать Карло Анчелотти до лета. Понятно, что итальянец завершит сезон 2022/2023 в «Реале», прежде чем принимать решение по своему будущему.

Напомним, что на чемпионате мира - 2022 сборная Бразилии вылетела в четвертьфинале, проиграв сборной Хорватии в серии пенальти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Сборная Бразилии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
18:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин: «По величию Мбаппе может обойти Месси и Роналду в ближайшем будущем»
17:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Эмилиано Мартинес: «Думаю, Месси может играть до 50 лет»
17:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков: Если Зуев хочет, то пусть играет за Казахстан, мы ничего не потеряем
17:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Бразилии готова подождать Анчелотти до лета
17:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Статистика подчёркивает важность Альвареса для Аргентины
17:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис допустил, что в «Спартаке» могут появиться игроки сборной Марокко
17:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин — о финале чемпионата мира: «Все будут болеть за Месси, а я — за Мбаппе»
16:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов: «Мне было жалко Марокко»
16:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой считает, что никто из сборной Марокко не перейдёт в «Спартак» 2
16:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Рабио не спустился к команде во время празднования в отеле
16:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Широков считает, что сборная Марокко сыграла в свою силу
16:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чепчугов: «Аргентина и Франция достойны друг друга! Победит сильнейший»
16:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Орлов: «Неймар не та звезда, как Месси или Мбаппе»
16:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лукашенко недоволен отсутствием сборной Беларуси на чемпионате мира
16:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Григорий Иванов высказался о возможном проведении ЧМ зимой
Все новости
Рекомендуем