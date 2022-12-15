Орлов: «Неймар не та звезда, как Месси или Мбаппе»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем сборной Бразилии Неймаре.

«Неймар у них называется звездой. А что эта звезда сделала для сборной на этом чемпионате мира? Что он сделал особенного? Он так же и в ПСЖ. Неймар не та звезда, как Месси или Мбаппе», — приводит слова Орлова Sport24. Эксперт отметил, что Неймар является одним из самых опытных игроков в составе своей национальной команды, но он точно не Пеле.

Напомним, сборная Бразилии проиграла Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в рамках четвертьфинала чемпионата мира 2022 года и покинула турнир. Неймар провел на мундиале три матча, забил два мяча и сделал один ассист.