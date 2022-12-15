Лукашенко недоволен отсутствием сборной Беларуси на чемпионате мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился уровнем футбола в своей стране.

«Идёт чемпионат мира по футболу - я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом? И как бывшему футболисту, который занимался много футболом, – мне просто страшно становится», - заявил Лукашенко.

В отборе на чемпионат мира – 2022 сборная Беларуси заняла последнее место в своей группе. Команда набрала всего лишь три очка, выступая в одной группе с Бельгией, Уэльсом, Чехией и Эстонией.

В воскресенье, 18 декабря, в финале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Франции.