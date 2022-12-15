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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Григорий Иванов высказался о возможном проведении ЧМ зимой

15 Декабря 2022 • 16:09 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможном проведении следующих чемпионатов мира зимой. Функционер считает, что зимой проводить турнир интереснее.

«С моим мнением можно не согласиться, но мне кажется, зимой футболисты еще не так истощены. Когда летом заканчивается чемпионат, то игроки сборных уже измочаленные», — приводит слова Иванова Legalbet.

При этом эксперт отметил, что проводить чемпионат мира зимой в Европе проблематично, ведь футболистов выдергивают в середине сезона, поэтому проводить турнир нужно тогда, когда всем удобно.

Напомним, текущий мундиаль проходит в Катаре, он стартовал 20 ноября, а финальная встреча состоится уже 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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