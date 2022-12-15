​Месси объяснил, почему изменил технику пробития пенальти

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси при пробитии пенальти зачастую выжидает момента, когда вратарь сделает движение в сторону. В игре же против Хорватии в полуфинале чемпионата мира Месси предпочёл пробить сильно и высоко, без паузы. Звёздный форвард объяснил своё решение.

«Я изучал технику вратаря Хорватии с Рульи и Эми Мартинесом. Мы обсуждали то, что он долго ждёт. Лучше всего было неожиданно ударить сразу, вместо того, чтобы выжидать паузу. Так что я решил пробивать именно так», - слова Месси приводит на своих страницах Goal.com.

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины сыграет против Франции. Матч пройдёт в воскресенье, 18 декабря.