Мостовой считает, что у Витории получится в сборной Португалии

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможном назначении Руя Витории на пост главного тренера сборной Португалии. На данный момент 52-летний специалист возглавляет национальную команду Египта.

«Если Роналду останется в сборной, с Руем Виторией у него не будет проблем. Думаю, у бывшего тренера «Спартака» получится в национальной команде Португалии. А почему должно не получиться?» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что Витория может возглавить сборную Португалии. Напомним, тренер работал в московском «Спартаке» с июня по декабрь 2021 года.