Зуев не будет выступать за сборную Казахстана

Глава департамента пресс-службы Казахстанской федерации футбола Гульмира Шутанова ответила на вопрос, будет ли полузащитник «Химок» Александр Зуев играть за национальную команду Казахстана. Ранее в СМИ появилась информация, что 26-летний футболист может сменить спортивное гражданство. Стоит отметить, что Зуев родился в казахстанском городе Костанай.

«Это неправда. Такого диалога с Александром Зуевым не было», — цитирует слова Шутановой Sport24.

В текущем сезоне игрок принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативным действиями.