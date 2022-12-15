Президент Федерации футбола Саудовский Аравии опроверг информацию о «Роллс-Ройсах»

Сборная Саудовской Аравии эффектно начала чемпионат мира, обыграв в первом же матче Аргентину. Сразу после этого появилась информация, что король этой «нефтяной» страны настолько рад победе, что одарил каждого из игроков сборной люксовым автомобилем «Роллс-Ройс». Но президент саудовской Федерации футбола опроверг слухи о подобной щедрости.

- Нет, конечно, никаких Роллс-Ройсов им никто не дарил. Это преувеличение. Игроки, разумеется, получили бонус, но не Роллс-Ройсы, - заявил Яссер Аль-Мисехаль, глава саудовской Федерации футбола.

Развить свой успех команда не смогла, проиграв оба следующих матча.