​Тео Эрнандес: «Два финала чемпионата мира подряд – невероятное достижение»

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес сказал несколько слов после выхода в финал чемпионата мира за счёт победы над Марокко (2:0).

«Играть в двух финалах чемпионата мира подряд – невероятное достижение. Мы проделали хорошую работу. Было тяжело, но мы в финале», - сказал Эрнандес, слова которого приводит BBC на своём сайте.

Отметим, что Тео Эрнандес открыл счёт в этом матче, точно пробив из пределов штрафной площади.

Теперь сборная Франции будет отдыхать и готовиться к финальному поединку мундиаля. В воскресенье, 18 декабря, в битве за трофей команда Дидье Дешама сразится с Аргентиной.