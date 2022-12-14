​Хорватия и Марокко разыграют бронзу на чемпионате мира - 2022

В Катаре завершилась стадия полуфиналов чемпионата мира. Сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0, а днём ранее сборная Аргентины разгромила Хорватию с результатом 3:0.

На чемпионате мира – 2022 осталось провести два матча. В субботу, 17 декабря, сборные Хорватии и Марокко сойдутся в матче за третье место. Для этих национальных команд даже бронза может считаться отличным результатом, поэтому битва будет горячая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что на прошлом чемпионате мира сборная Хорватии завоевала серебро, проиграв в финале Франции со счётом 2:4. Сборная Марокко, в свою очередь, ещё никогда не забиралась на мундиалях так далеко.