Определены финалисты чемпионата мира – 2022

На чемпионате мира в Катаре завершились полуфиналы. На этой стадии плей-офф, в отличие от предыдущих стадий, обошлось без сенсаций – сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0), а сборная Франции взяла верх над Марокко (2:0).

Как следствие, сборные Аргентины и Франции составят пару финалистов чемпионата мира – 2022. Команды сразятся за трофей уж в ближайшее воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток будет дан в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что сборная Франции является действующим чемпионом мира. В 2018 году в финале мундиаля команда Дидье Дешама обыграла Хорватию со счётом 4:2. Та битва проходила в Москве на поле стадиона «Лужники».