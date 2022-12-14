Месси или Марадона: журналист Морган выбрал величайшего аргентинца в истории футбола

Британский журналист Пирс Морган, который прославился тем, что взял скандальное интервью у португальского форварда Криштиану Роналду, сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.

«Марадона - величайший аргентинский футболист в истории. Месси здесь точно не лучший», - передает слова журналиста портал Talksport.

Напомним, что сборная Аргентины вместе с Месси вышла в финал чемпионата мира – 2022, уверенно переиграв в финале национальную команду Хорватии со счетом 3:0. За трофей южноамериканцы поборются с победителем пары Франция – Марокко. Финал мундиаля состоится 18 декабря.