Судья Федотов: «В ворота Франции следовало назначить пенальти»

Российский футбольный рефери Игорь Федотов оценил эпизод, произошедший в штрафной площадке сборной Франции в первом тайме полуфинального матча чемпионата мира - 2022 против Марокко.

«В ворота Франции следовало назначить пенальти. Француз неаккуратно обработал мяч и врезался в Буфала. Момент очевиднейший. Но им не нужна сборная Марокко в финале», - передает слова судьи «Чемпионат».

После 70 сыгранных минут сборная Франции ведет в счете – 1:0. Единственный гол в самом начале встречи забил защитник Тео Эрнандес. Победитель этого противостояния сыграет в финале со сборной Аргентины.