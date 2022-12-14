​Далич: «Мне будет тяжело, если Модрич уйдёт»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о будущем полузащитника Луки Модрича.

Напомним, что во вторник Хорватия проиграла Аргентине в полуфинале чемпионата мира - 0:3.

«Вчера Модрич был очень разочарован, он тяжело принял это поражение. Надеюсь, что он останется в сборной. Конечно, Лука сам будет принимать решение. В субботу мы проведём ещё один матч, после чего поговорим. Мне будет тяжело, если Модрич уйдёт», - сказал Далич журналистам.

В субботу, 17 декабря, сборная Хорватии сыграет на чемпионате мира в матче за третье место. Команда Златко Далича будет играть за бронзу с проигравшим в полуфинале между сборными Франции и Марокко.