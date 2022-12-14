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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​На ЧМ-2022 погиб охранник, семья требует объяснений

14 Декабря 2022 • 21:19 Комментировать

Джон Нджуэ Кибуэ, 24-летний рабочий-мигрант из Кении, скончался в больнице спустя три дня после падения с восьмого этажа стадиона после матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов. Кибу работал на арене охранником и упал во время исполнения служебных обязанностей. Медики пытались спасти парня, но их усилия не дали результата – травмы были слишком серьёзными.

Сестра Кибуэ, Энн, потребовала объяснений трагического инцидента.

«Мы хотим справедливости, хотим знать причину смерти. Нам не присылали фото, откуда именно он упал, и не давали никакой информации», - рассказала Энн CNN.

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