​На ЧМ-2022 погиб охранник, семья требует объяснений

Джон Нджуэ Кибуэ, 24-летний рабочий-мигрант из Кении, скончался в больнице спустя три дня после падения с восьмого этажа стадиона после матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов. Кибу работал на арене охранником и упал во время исполнения служебных обязанностей. Медики пытались спасти парня, но их усилия не дали результата – травмы были слишком серьёзными.

Сестра Кибуэ, Энн, потребовала объяснений трагического инцидента.

«Мы хотим справедливости, хотим знать причину смерти. Нам не присылали фото, откуда именно он упал, и не давали никакой информации», - рассказала Энн CNN.