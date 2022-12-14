Ледяхов: «Большой вклад в победы Аргентины внёс Месси»

Бывший игрок российской национальной команды Игорь Ледяхов высказался об игре Лионеля Месси на катарском чемпионате мира.

«Я живу в Испании. Не слышу критики в адрес Месси. Наоборот, здесь все говорят о нём в восторженных тонах. Аргентина вышла в финал. Большой вклад в её победы внёс Месси своей игрой и забитыми мячами», — заявил экс-футболист в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, даже поражение в финале не повлияет на статус величайшего футболиста, а без Месси аргентинская команда не смогла бы добиться такого результата в Катаре.

Напомним, что на счету Лионеля пять голов на текущем мундиале. В полуфинале против Хорватии (3:0) Месси отметился забитым мячом и результативной передачей.