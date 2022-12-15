Последняя попытка: Месси финалом завершит своё выступление на чемпионатах мира

Лионель Месси объявил, что финальный матч турнира в Катаре станет для него последним на чемпионатах мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

«Я завершу свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале», – заявил Лионель Месси после победы над Хорватией в полуфинале турнира в Катаре.

На самом деле никакой сенсации в таком заявлении Месси нет. Более того, странно, что капитан аргентинцев заявил, что это будет последний матч на чемпионатах мира, а не вообще в майке национальной команды. Месси 35 лет, к следующему турниру в США, Канаде и Мексике ему исполнится уже 39. Даже при всей гениальности нападающего, в этом возрасте играть на высоком уровне едва ли будет возможно. При этом не очень понятно, зачем Месси выступать на следующем Кубке Америки, который состоится в 2024 году. Он выигрывал этот трофей, так что вряд ли будет большая мотивация ехать в Эквадор.

В воскресенье Месси установит рекорд чемпионатов мира. Он проведёт 26-й матч и обгонит по этому показателю Лотара Маттеуса, у которого 25 поединков. Однако этот рекорд точно не волнует аргентинца. Маттеус выигрывал чемпионат мира, и именно этот результат хочет повторить Месси. Для него это будет второй финал в карьере после неудачи в 2014 году. И уж теперь аргентинец очень хочет победить, чтобы без оговорок войти в когорту величайших футболистов мира.

Месси проводит турнир своей жизни. К финалу он подходит в числе лидеров среди бомбардиров и лучших ассистентов турнира. При этом Месси впервые именно в Катаре забил в плей-офф чемпионата мира, причём отметился на каждой стадии. В отличие от того же Криштиану Роналду аргентинец смог стать лидером своей сборной, и именно он дотащил сборную до решающего матча. Безусловно, в «альбиселесте» есть много других сильных игроков, которые приложили немало усилий для того, чтобы добраться до финала. Однако никто не будет спорить с тем, что именно роль Месси была главной.

Месси всю карьеру шёл к цели выиграть чемпионат мира, и вот у него будет второй шанс. Наверное, даже правильно, что он не оставляет для себя какой-то лазейки на ещё одну попытку. Все понимают, что в воскресенье будет момент «или сейчас, или никогда». Это мотивация как для самого Месси, так и для всех его партнёров.

Довольно просто свести всё к вопросу о том, достоин ли Месси победы на чемпионате мира? И на него ответить легко. Конечно, достоин. Это один из лучших футболистов в истории, а на нынешнем мундиале он показывает действительно выдающийся футбол. Однако далеко не все великие футболисты выигрывали чемпионат мира. Более того, у Аргентины в финале будет соперник, который точно так же заслуживает победы. И в любом случае Месси – большой игрок и лидер. Но сборная Аргентины – не команда одного человека.

Может ли Месси всё же сыграть на турнире через три с половиной года? Совсем исключать этого не стоит. Нападающий уже говорил о завершении выступлений за сборную, а потом возвращался. Если к 2026 году Месси будет в форме, его могут позвать на турнир. Конечно, если Аргентина не выиграет турнир в Катаре. Однако вероятность этого не очень высока, тем более что сам форвард недавно и вовсе обмолвился, что уже думает о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

Эпоха Месси так или иначе подходит к концу, и нам осталось совсем немного времени восхищаться его мастерством. Скорее всего, в воскресенье он действительно проведёт последний матч на чемпионатах мира. Давайте насладимся этой игрой!

Роман Андреев