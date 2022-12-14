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​Журналист попытался объяснить, почему Роналду круче Месси

14 Декабря 2022 • 20:15 Комментировать (3)

Журналист Пирс Морган, который находится в приятельских отношениях с Криштиану Роналду, попытался объяснить, почему португалец лучше Лионеля Месси.

«Один чемпионат мира не определяет величайшего футболиста в мире. Когда вы сравниваете Роналду и Месси, важно помнить, что Криштиану на два года старше. Также важно помнить, что Лионель провёл 17 лет в зоне комфорта в «Барселоне», а Роналду становился чемпионом в разных странах. Он выходил из зоны комфорта, специально ставил перед собой новые задачи в других лигах.

Вокруг Месси в «Барселоне» во все времена были величайшие игроки в мире. А Роналду часто приходилось тащить команды в одиночку.

Месси провёл большую часть карьеры в «Барселоне», а потом ушёл в очень лёгкую лигу. И вы реально считаете, что он лучше, чем тот, кто выигрывать титулы в трёх сильнейших лигах Европы? Я не уверен», - сказал Морган talkSPORT.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Пирс Морган
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Sergey999
14 Декабря 2022 в 20:39
Ну в целом он прав.
Alex1972
14 Декабря 2022 в 20:35
Пирс, ты вообще неуверенная в себе женщина... А-ха-ха-ха...
CHegevarra007
14 Декабря 2022 в 20:44
Первый раз вижу, чтобы homo sapiens на полном серъёзе общался с персонажем из статьи. Вас изучать надобно, любезный.
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