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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Матерацци: «Надеюсь, что Аргентина выиграет чемпионат мира, и я буду рад за Месси»

14 Декабря 2022 • 19:46 Комментировать (1)
Аргентина
...
Франция / Марокко
18.12 18:00

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци рассказал, за кого будет болеть в финале катарского чемпионата мира.

«Надеюсь, что Аргентина выиграет чемпионат мира, и я буду рад за Месси. Он восхищался футболом в течение многих лет и заслужил это», — приводит слова чемпиона мира - 2006 издание Football Italia. 

Также экс-футболист итальянской национальной команды рассказал, что во втором полуфинале между Марокко и Францией будет поддерживать африканскую команду, отмечая, что подопечные Валида Реграги являются слабейшей командой из оставшихся на мундиале.

Напомним, что второй полуфинал пройдёт сегодня, 14 декабря. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Марко Матерацци
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ / МАРОККО
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Декабря 2022 в 19:50
Радоваться будете на пару с Зиданом?..
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