Матерацци: «Надеюсь, что Аргентина выиграет чемпионат мира, и я буду рад за Месси»

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци рассказал, за кого будет болеть в финале катарского чемпионата мира.

«Надеюсь, что Аргентина выиграет чемпионат мира, и я буду рад за Месси. Он восхищался футболом в течение многих лет и заслужил это», — приводит слова чемпиона мира - 2006 издание Football Italia.

Также экс-футболист итальянской национальной команды рассказал, что во втором полуфинале между Марокко и Францией будет поддерживать африканскую команду, отмечая, что подопечные Валида Реграги являются слабейшей командой из оставшихся на мундиале.

Напомним, что второй полуфинал пройдёт сегодня, 14 декабря. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.